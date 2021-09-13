Ветеран ЦСКА заявил, что Фернандесу стоило доиграть отборочный цикл ЧМ-2022

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщила «Газета.ru».

Футболист заявил, что защитнику стоило доиграть отборочный цикл чемпионата мира 2022 года.

«Марио являлся основным игроком и ЦСКА, и сборной. Но, видимо, почувствовал, что здоровье не позволяет разрываться на два фронта, на сто процентов отдаваться клубу и сборной. Это нормальное явление: когда игрок полностью отдается футболу, наступает, к сожалению, такой момент, когда физическое состояние и травмы не дают выступать в полной мере», — заявил он.