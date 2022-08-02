Ветеран ЦСКА Пономарев высказался о будущем Дзюбы

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев обсудил со «Спорт-Экспрессом» будущее бывшего бомбардира петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

По словам Пономарева, никто уже не заинтересован в кандидатуре Дзюбы.

«Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Больше он не стоит. Он с чем-то там не соглашался. Видите ли, ему мало. Он что, Месси, Марадона? Кто он такой-то?» — цитирует Пономарева РИА ФАН.

Уточняется, что в мае Дзюба объявил об уходе из стана «сине-бело-голубых» на правах свободного агента и до сих пор не определился с новой командой.