Спорт 27 марта 2024, 11:47 Ветеран ЦСКА Масалитин: команды РПЛ могут извлечь пользу из досрочного завершения сборов

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал раннее завершение мартовского сбора национальной команды. Игроки Российской премьер-лиги могут извлечь из этого пользу, отметил спортсмен в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, отмена матча Россия — Парагвай позволит футболистам подготовиться к новому туру в семидневном цикле.

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«Команды, естественно, в плюсе. <…> Здесь не надо будет никого дополнительно ждать и восстанавливать», — высказался Масалитин.

В пятницу, 29 марта, начнется 22-й тур РПЛ. На поле встретятся «Динамо» и «Ростов».