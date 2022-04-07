Ветеран «Спартака» предположил, какой будет реакция фанатов на вылет клуба из РПЛ

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили обсудил с порталом Sport24 возможную реакцию болельщиков в случае вылета московского клуба из Российской премьер-лиги.

«Если „Спартак“ вылетит из РПЛ, то болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна», — цитирует Кавазашвили «Политика Сегодня».

По его словам, половина Москвы будет в красно-белых цветах отчаяния. Он признался, что ему страшно представить, что фанаты сделают с игроками, если встретят их в ресторане или на улице.

«Это будет очень серьезный разговор», — подчеркнул Кавазашвили.

После 23 туров спартаковцы находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.