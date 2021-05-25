Ветеран «Спартака» поприветствовал приход Витории в клуб

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин обсудил с «Газетой.ru» назначение португальского тренера Руя Витории на пост наставника клуба.

«Приходя в Россию, иностранный тренер рассчитывает, что ему приобретут на определенные позиции игроков высокого уровня. А когда наш тренер начинает работать, как приходили в „Спартак“ Карпин, Аленичев, ничего подобного не происходит. Вот в этом отличие иностранного специалиста от российского», — объяснил собеседник издания.

Он заметил, что отечественные специалисты ничуть не уступают зарубежным в вопросах тактики и умении поставить игру. Однако проблема в том, что иностранные тренеры могут поставить перед руководством команды вопрос о покупке игроков.

«Иностранец здесь сильнее. Исключение — Семак, но у „Зенита“ совсем иные ресурсы», — добавил Гладилин.