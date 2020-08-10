Ветеран «Спартака» отреагировал на планы Федуна снять команду с чемпионата
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев обсудил с ИА Nation News слова владельца московского клуба Леонида Федуна о намерении снят команду с чемпионата России.
По мнению Ловчева, Федуна возмутило судейство матча «красно-белых» с «Сочи», в ходе которого москвичи вели со счетом 2:0, но два спорных пенальти в ворота «Спартака» позволили сочинцам сравнять счет.
«Не Федун открыл „Спартак“ и не ему его закрывать», — заметил собеседник информагентства.
По его словам, он понимает эмоции владельца клуба, но о закрытии «Спартака» и снятии его с чемпионата речи все же не идет.
«А на счет того, что он закроет „Спартак“, ну, найдутся другие люди, которые будут финансировать „Спартак“ только и всего», — подытожил ветеран «красно-белых».