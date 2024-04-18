Спорт 18 апреля 2024, 17:00 Ветеран «Спартака» Ловчев: «красно-белых» должен возглавить Черчесов или Карпин

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Московский «Спартак» должен обратить внимание на тренеров Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Об этом сообщил ветеран футбольного клуба Евгений Ловчев в беседе с «Матч ТВ».

По его словам, команда должна выбрать нового тренера между отечественными специалистами. Так, при Черчесове сборная достойно выступила на ЧМ‑2018, Карпин также показывает хорошие результаты. При этом Ловчев возмущен возможным приглашением голландца Паскаля Янсена.

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Отмечается, что 14 апреля пост главного тренера «Спартака» покинул испанец Гильермо Абаскаль.