Спорт 20 июля 2023, 15:26 Ветеран «Спартака» Кавазашвили: Станислав Черчесов может продолжить карьеру в Европе

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Станислав Черчесов может продолжить карьеру тренера в европейском клубе. Об этом изданию NEWS.ru сообщил бывший вратарь сборной СССР и ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Ранее стало известно, что Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош» после проигрыша команды фарерскому клубу «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.

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Кавазашвили добавил, что Черчесов — это тренер европейского класса. Несмотря на не самые лучшие результаты его бывших подопечных, его обязательно пригласит другая ведущая европейская команда.