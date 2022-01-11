«Вест Хэм» заинтересовался футболистом «Монако» Головиным

Лондонский «Вест Хэм» заинтересовался полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «РБ Спорт».

На данный момент переговоры по трансферу еще не стартовали. «Вест Хэм» занял пятое место в в Английской премьер-лиге (АПЛ), заработав 34 очка.

В нынешнем сезоне спортсмен 13 раз играл в составе «Монако» в чемпионате Франции. Ему удалось забить два гола. Они заняли первое место в группе Лиги Европы. Теперь клуб ждет своего соперника в плей-офф.