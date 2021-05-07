Весь тренерский штаб уйдет из «Спартака» вместе с Тедеско

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «Чемпионату», что по окончании сезона команду покинет наставник Доменико Тедеско и весь тренерский штаб.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона „Спартак“ покинет и весь его штаб», — цитирует Фетисова «Газета.ru».

В некоторых СМИ появилась информация, что «красно-белых» возглавит португальский тренер Руй Витория. По данным издания, руководство клуба намерено заключить со специалистом трехлетний контракт и платить ему в год четыре с половиной миллиона евро.