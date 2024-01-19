Спорт 19 января 2024, 07:54 Вернувшийся на лед после травмы Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» Форвард «Вашингтона» Овечкин помог команде обыграть «Сент-Луис» в НХЛ РИА «Новости»

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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом (1:1, 2:0, 2:1). Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Вашингтона» отличился Ти Джей Оши, оформивший хет-трик, а также Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. В составе проигравших авторами шайб стали Натан Уокер и Джастин Фолк.

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Форвард «Вашингтона» Овечкин, который из-за травмы пропустил три матча, сразу включился в игру. На его счету одна результативная передача. Его товарищ по команде Евгений Кузнецов отметился броском по воротам, но не забил. Аналогичный результат у Александра Алексеева.

В последний день 2023 года Овечкин забросил 829-ю шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторз». Сейчас его отставание от Уэйна Гретцки составило 65 шайб.