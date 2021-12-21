Черчесов заявил, что готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, только 20 декабря возглавивший венгерский «Ференцварош», допустил свое возвращение в «Спартак». Об этом он заявил в беседе с «Чемпионатом».

По признанию специалиста, он не исключил возвращения в стан столичного клуба, но только на одном условии.

«Готов ли вернуться в „Спартак“, если позовут? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно», — заявил Черчесов.

Отметим, что специалисту был задан вопрос до его назначения в «Ференцварош», с которым он заключил соглашение до 30 июня 2024 года.

Последним местом Черчесова была сборная России, наивысшим достижением у руля которой является выход в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

Ранее тренер трудился в «Спартаке» с 2007 по 2008 год, при нем команда заняла второе место в чемпионате России.

Нынешним главным тренером москвичей является итальянский специалист Паоло Ваноли, сменивший на посту португальца Руя Виторию.