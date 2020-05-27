Гинер призвал разрешить болельщикам вернуться на стадионы

Необходимо снова наполнить трибуны футбольных стадионов болельщиками после того, как возобновится российский турнир, прерванный вспышкой COVID-19. С таким предложением в адрес руководства российского футбола выступил президент клуба ЦСКА Евгений Гинер.

В интервью Sport24 он предложил разные варианты. По его словам, это вполне возможно, так как в стране снизился прирост зараженных коронавирусом нового типа.

«Я не говорю о полных трибунах, возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса», — отметил президент клуба.

Он добавил, что футбол без болельщиков на трибунах не будет интересен ни зрителям, ни самим командам. «Футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков», — пояснил Гинер.

В середине месяца исполком РФС решил с 21 мая возобновить национальный чемпионат. В частности, нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов высказался, что это «выглядит немного поспешным».