«Вернулись в дикие нулевые». Журналист объяснил поддержку фанатов ЦСКА другими футбольными клубами

События на матче ЦСКА — «Зенит» вызвали возмущение у футбольных фанатов всех клубов страны, потому что напомнили людям про «дикие нулевые». Сейчас болельщики ведут себя не так, как в те времена, поэтому применять к ним давно забытый принцип коллективной ответственности не стоит. Однако полиция поступила именно так.

Об этом «360» рассказал журналист, бывший участник правого крыла фан-клуба «Спартак» Дмитрий Лекух.

По его словам, полиция на матче, по сути, применила давно забытый принцип коллективной ответственности всех находящихся на трибуне фанатов, хотя фанатская среда уже довольно давно «не та». Люди на футболе предпочитают именно отдохнуть. А какие-то столкновения давно предпочитают организовывать подальше от стадионов и посторонних глаз.

«Бороться с этим бессмысленно, надо к этому приспосабливаться. Делать так, как делают серьезные парни, — перенося любые акции, убирая их со стадионов. Возможно, это и правильно, на стадион должны приходить люди с детьми, смотреть футбол, заражаться любовью и страстью к нему. Выяснять, кто круче, — извечная мужская игра, есть масса других способов», — объяснил журналист.

Поэтому массовый обыск на предмет запрещенной пиротехники стал неким непонятным большинству возвратом в «дикие нулевые» и вызвал такое общее возмущение, пояснил Лекух.

«Я не удивлен абсолютно поддержкой всех фанатов, включая противоборствующие клубы. Включая „Зенит“», — отметил он.

Ранее сообщалось, что фанаты многих российских клубов собираются организовать акцию в поддержку движения болельщиков и против произвола правоохранителей во время и после матчей, уходя с состязаний на определенной минуте.