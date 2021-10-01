Вернидуб оценил время работы в «Зените»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о своей карьере в «Зените». По его словам, время, проведенное в клубе, было лучшим в его карьере. Об этом сообщил «Неваспорт».

Тренер рассказал, что до сих пор продолжает следить за работой «Зенита». Также он добавил, что интересуется играми других российских и зарубежных команд. Помимо этого, он смотрит матчи разных чемпионатов, передал «Петербургский дневник».

«Тем более в Приднестровье есть российские каналы», − подчеркнул Юрий Вернидуб.

Юрий Вернидуб играл за «Зенит» с 1997 по 2000 год, в конце своей спортивной карьеры. Какое-то время он был капитаном команды.