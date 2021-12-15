Тренер Макгрегора Кавана рассказал, когда боец вернется в октагон

Тренер бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, когда спортсмен вернется в октагон. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на MMAJunkie.

«Я бы сказал, он вернется в октагон в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию», — сказал Кавана.

Уточняется, что Макгрегор получил травму во время боя с Дастином Порье. Он сломал ногу во время боя и досрочно проиграл.

Нурмагомедов после победы американца написал, что добро всегда побеждает зло. Макгрегор решил провести параллели и вспомнил про смерть отца россиянина.