Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев обсудил с RT выступление национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

Малафеев признался, что у него осталось двоякое ощущение от игры россиян.

«Были большие ожидания, так как группа проходимая, можно было набрать хотя бы четыре очка. Да и с датчанами могли лучше сыграть», — заметил футболист.

По его словам, в игре со сборной Дании каждый момент был ключевым. Он допустил, что матч мог бы сложиться иначе, если бы сборная России не пропустила один мяч в конце первого тайма, а затем необязательный в начале второго.

«Честно говоря, верил в команду. Но в то же время понимал, что датчане очень прилично сыграли с бельгийцами и не заслуживали поражения. А с финнами им просто не повезло — столько упущенных моментов, нереализованный пенальти», — напомнил Малафеев.