Спорт 03 августа 2023, 18:46 Верховная рада потребовала наказать российскую саблистку, протянувшую руку украинке Верховная рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову Unsplash

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Комитет по вопросам спорта и молодежи Верховной рады Украины принял проект к Международной федерации фехтования и Международному олимпийскому комитету с призывом наложить пожизненную дисквалификацию на российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В документе указали, что причиной дисквалификации должна стать попытка Смирновой пожать руку украинке Ольге Харлан после очного матча на чемпионате мира.

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«Рада призывает пожизненно отстранить саблистку Анну Смирнову за совершенный провокационный поступок, который полностью противоречит духу олимпизма», — отметили в тексте.

Депутаты Рады уже утвердили проект. Инициаторы предложили принять обращение МОК, правительствам и парламентам других стран, а также международным спортивным федерациям.

Ранее Международная федерация фехтования дисквалифицировали Харлан за отказ пожимать руку Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира. Согласно регламенту, поединок считается незавершенным до рукопожатия спортсменок. Однако после этого МОК отменил дисквалификацию украинской спортсменки.