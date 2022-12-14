Спорт 14 декабря 2022, 00:03 Верховная рада одобрила введение санкций против Кабаевой и Валуева Верховная рада призвала ввести санкции против 56 спортсменов, среди них Валуев и Кабаева РИА «Новости»

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Верховная рада Украины одобрила санкции против российских спортсменов, которые уже ушли из большого спорта. Речь идет об олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой, а также о боксерах Александре Поветкине и Николае Валуеве. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов», — сказал он.

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В санкционный список попал экс-игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук. Всего Рада 13 декабря приняла постановление с призывом к Совету безопасности страны ввести санкции против 56 знаменитых спортсменов, в числе которых большинство россиян. В список среди прочих попали хоккеист Вячеслав Фетисов, фигуристка Камила Валиева и фигурист Евгений Плющенко, биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин.

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Гончаренко добавил, что, по украинскому закону, власти страны проинформируют компетентные органы Европейского союза, Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Японию и другие страны, чтобы они ввели такие же санкции.

Британское правительство 13 декабря внесло в санкционный список 12 представителей старшего командного и начальствующего состава российской армии.