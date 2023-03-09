Спорт 09 марта 2023, 17:30 Велосезон в Ижевске начнется с гонки «Открытие сезона» 23 апреля

Читать 360tv в

В Ижевске 23 апреля начнется велосипедный сезон. В этот день в городе состоится гонка «Открытие сезона». Об этом сообщило ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт городской администрации.

Мероприятие пройдет на набережной Ижевского пруда в воскресенье. Кроме того, 1 мая в городе пройдет традиционная кольцевая велогонка.

Реклама

Для комфорта велосипедистов на участках проведения гонок планируют ограничить движение транспорта, написал RT.

Реклама