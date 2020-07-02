Велопробег «Огонь Победы» стартовал на Сахалине

Участники велопробега преодолеют около 600 километров по следам Советской армии. Мероприятие рассчитано на четыре дня. Маршрут во многом повторяет движение солдат Красной армии во время Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года.

Велопробег позиционируется как патриотическая акция в Год памяти и славы.

«Он направлен на очередное закрепление нормы о неделимости российской территории. Наши деды и прадеды шли в бой именно в этих местах», — отметил Боженко.

В населенных пунктах, через которые будут проезжать велосипедисты, пройдут встречи с молодежью.