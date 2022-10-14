Велогонщицы из Тулы заняли третье место на чемпионате России | 360°

Спорт 14 октября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Велогонщицы из Тулы заняли третье место на чемпионате России

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Велогонщицы тульской команды Marathon-Tula получили бронзовую медаль на Чемпионате России в темповых дисциплинах. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу министерства спорта региона.

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Команда состоит из шести человек. Спортсменки завоевали призовое место в командной гонке преследования 13 октября. Их результат составил 4.29,482. Чемпионат завершится 17 октября.

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