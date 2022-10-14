Велогонщицы из Тулы заняли третье место на чемпионате России | 360°

Все новости

Спорт

15 октября 2022, 18:36

Российский боец Емельяненко отпраздновал свадьбу с бывшей женой

Мир

15 октября 2022, 18:33

Дания увеличит военную группировку в Балтийском море

Реклама

Спецоперация

15 октября 2022, 18:24

Командира ВСУ заочно арестовали в России за убийства жителей Донбасса

Власть

15 октября 2022, 18:22

Путин подписал указ проведении сделок с недружественными нерезидентами

Спецоперация

15 октября 2022, 18:15

Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов ДНР за два часа

Власть

15 октября 2022, 18:11

Путин вернул валютные операции трем банкам и двум институтам развития

Эксклюзив

15 октября 2022, 18:10

Пожар начался на стройке на Варшавском шоссе

Подмосковье

15 октября 2022, 17:47

Удобство передвижения для маломобильных жителей проверили в Реутове

Спецоперация

15 октября 2022, 17:47

Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине

Спорт

14 октября 2022, 13:30

Велогонщицы из Тулы заняли третье место на чемпионате России

Читать 360tv в

Велогонщицы тульской команды Marathon-Tula получили бронзовую медаль на Чемпионате России в темповых дисциплинах. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу министерства спорта региона.

Реклама

Команда состоит из шести человек. Спортсменки завоевали призовое место в командной гонке преследования 13 октября. Их результат составил 4.29,482. Чемпионат завершится 17 октября.

Спортсмены

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама