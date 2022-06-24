Велогонщицы из Тулы стали призерами в индивидуальной гонке на чемпионате страны

Две представительницы Тулы заняли призовые места на чемпионате России по велосипедному спорту, который стартовал в Саранске в минувшую среду. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

В индивидуальной гонке Тамара Дронова заняла первое место. Диане Климовой удалось завоевать третью позицию. Уточняется, что в состязаниях принимают участие свыше 150 сильнейших велогонщиков со всей страны. Чемпионат продлится до 27 июня.