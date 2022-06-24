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    24 июня 2022, 14:59

    Велогонщицы из Тулы стали призерами в индивидуальной гонке на чемпионате страны

    Артур Блянихов

    Две представительницы Тулы заняли призовые места на чемпионате России по велосипедному спорту, который стартовал в Саранске в минувшую среду. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

    В индивидуальной гонке Тамара Дронова заняла первое место. Диане Климовой удалось завоевать третью позицию. Уточняется, что в состязаниях принимают участие свыше 150 сильнейших велогонщиков со всей страны. Чемпионат продлится до 27 июня.