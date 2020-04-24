Велогонщики поддержали врачей, проехав 29 тысяч км в своих квартирах

Велосипедисты «выехали» в четыре утра. Дистанцию они преодолели поздним вечером. За каждую проделанную милю они получали по одному евро. Собранные деньги отправят в фонд поддержки врачей, занимающихся лечением пациентов в условиях пандемии коронавируса.

Акцию запустили шотландский велосипедист Марк Бомонт вместе со своей командой. Самым молодым спортсменом, принявшим участие во флешмобе, оказался 11-летний гонщик Томас Джонс.

Акцию намерены проводить каждую неделю. Заезды спонсируются за счет бывшего владельца шотландского футбольного клуба «Мотеруэлл» Леса Хатчисона.