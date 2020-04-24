Велогонщики поддержали врачей, проехав 29 тысяч км в своих квартирах
Велосипедисты решили поддержать врачей, проехав на тренажерах в квартире суммарно около 29 тысяч километров. Сегодня в акции приняли участие 80 спортсменов. Об этом сообщил «Ридус».
Велосипедисты «выехали» в четыре утра. Дистанцию они преодолели поздним вечером. За каждую проделанную милю они получали по одному евро. Собранные деньги отправят в фонд поддержки врачей, занимающихся лечением пациентов в условиях пандемии коронавируса.
Акцию запустили шотландский велосипедист Марк Бомонт вместе со своей командой. Самым молодым спортсменом, принявшим участие во флешмобе, оказался 11-летний гонщик Томас Джонс.
Акцию намерены проводить каждую неделю. Заезды спонсируются за счет бывшего владельца шотландского футбольного клуба «Мотеруэлл» Леса Хатчисона.