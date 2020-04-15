Велогонщик рассказал, как лечился от коронавируса в ОАЭ

Сейчас спортсмен полностью здоров и вернулся в Воронеж. По его словам, у него была «была не тяжелая форма заболевания».

«Только в первые дни была высокая температура и жар, больше никаких симптомов. У моих товарищей по команде вообще не было никаких симптомов, но они также провели в госпитале больше трех недель», — рассказал Боев, уточнив, что провел в больнице 32 дня.