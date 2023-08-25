Спорт 25 августа 2023, 18:44 Веллитон сыграет за «Спартак» в матче памяти Цымбаларя Футболист Веллитон выступит за «Спартак» в матче памяти о Цымбаларе РИА «Новости»

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Бразильский футболист Веллитон Соарес де Мораис примет участие в матче памяти о шестикратном чемпионе России в составе московского «Спартака» Илье Цымбаларе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента мероприятий РФС Кирилла Терешина.

«Да, Веллитон подтвердил участие в матче и сыграет за „Спартак“. Ждем также Станислава Саламовича Черчесова, который предварительно подтвердил свое участие в качестве тренера красно-белых вместе с Олегом Ивановичем Романцевым», — процитировало агентство Терешина.

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Накануне он также сообщил об участии в матче Юрия Жиркова и Алексея Смертина, они выступят в составе сборной мира. Руководить командой будет экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Об этом 9 августа он заявил изданию «Спорт-экспресс».

Веллитон играл в составе московского «Спартака» с 2007 по 2014 год. В его составе бразилец провел 133 матча, в которых забил 61 гол и отдал 19 голевых передач. Футболист закончил играть в январе.

Илья Цымбаларь скончался 10 лет назад. В составе «Спартака» он стал шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка России.

Ранее сербский футболист испанской «Альмерии» Бабич перешел в «Спартак». Футболист получит шестой номер, контракт красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.