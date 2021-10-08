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    08 октября 2021, 13:00

    Велиева получила бронзу на чемпионате мира по борьбе

    Велиева победила ди Бакко со счетом 2:1

    Дарья Морозова

    Россиянка Ханум Велиева получила бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в Осло. Об этом сообщил RT.

    Велиева выступила в весовой категории до 68 килограммов. Она победила канадскую спортсменку Оливию ди Бакко со счетом 2:1.

    Вторую бронзовую медаль завоевала спортсменка из США Тамира Менса.

    Ранее в Великобритании задержали хавбека клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Ива Биссума, которого обвинили в изнасиловании.