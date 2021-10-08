Велиева получила бронзу на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Ханум Велиева получила бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в Осло. Об этом сообщил RT.

Велиева выступила в весовой категории до 68 килограммов. Она победила канадскую спортсменку Оливию ди Бакко со счетом 2:1. Вторую бронзовую медаль завоевала спортсменка из США Тамира Менса. Ранее в Великобритании задержали хавбека клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Ива Биссума, которого обвинили в изнасиловании.