Спорт 11 июня 2023, 09:43 «Вегас» в третий раз обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ ХК «Вегас» в третий раз обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ Unsplash

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Клуб «Вегас» одержал победу над командой «Флорида» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счетом 3:2, написал ТАСС.

Шайбы в ворота «Флориды» оформил на 2-й и 28-й минуте Чендлер Стивенсон, а на 32-й — Вильям Карлссон. Из команды соперника отличились на 37-й минуте Брэндон Монтур, а на 44-й — Александр Барков.

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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский из 31 броска смог отразить 28. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не получил никаких очков уже вторую игру подряд. «Вегас» в серии до четырех побед ведет со счетом 3:1. Следующий матч состоится уже 14 июня в Лас-Вегасе.

Команда этого города стала победителем Тихоокеанского дивизиона и Западной конференции. Игроки клуба в первом раунде плей-офф оказались сильнее «Виннипег» (4:1), во втором вырвали победу у «Эдмонтон» (4:2), а в третьем обыграли «Даллас» (4:2).