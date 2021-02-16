Ведущим «Матча ТВ» предложили сделать пластические операции. С такой инициативой выступил, как полагают, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала.

«Некоторым ведущим настойчиво предложено делать пластические операции. Чтобы исправить некоторые, по мнению хозяйки стартапа, недостатки лица», — написал Андронов в своем Telegram-канале. По-видимому, речь идет о генеральном продюсере федерального канала «Матч ТВ» Тине Канделаки.

Журналисты не первый раз сталкиваются с критикой в свой адрес на территории «Матча ТВ». 14 февраля журналист Алексей Андронов рассказал историю о том, что двух комментаторов канала отстранили от эфиров с требованием привести себя в форму.

Предыдущую историю про похудение подхватил Telegram-канал «Дай ударитЬ», автор которого заявил, что отстраненные комментаторы — это Роман Скворцов и Дмитрий Лукашов, однако Скворцов опроверг эту информацию.

Андронов работал на «Матче ТВ» с 2015-го по 2016-й год. Он покинул штат канала вместе с Василием Уткиным, Александром Елагиным и Кириллом Дементьевым. Сначала его перевели на гонорарную основу, а потом и вовсе отстранили от любой работы на «Матче ТВ».