Веденеев прокомментировал матч «Зенита» и «Ювентуса»

Известный футбольный специалист, чемпион СССР Сергей Веденеев прокомментировал матч между победителем чемпионата России «Зенитом» и итальянским клубом «Ювентус». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Зенит» проиграл своему сопернику со счетом 0:1. Веденеев отметил, что подобный исход игры стоило ожидать.

«Эта игра шла в классической манере и закончилась с классическим результатом. „Ювентус“ на протяжении всего матча был чуть-чуть сильнее на всех участках поля, и это вылилось в забитый гол. Все в этом матче сложилось логично», — отметил эксперт.

По его словам, российская команда не допустила весомых ошибок в матче. Он отметил, что защитники «Зенита» были не готовы к штрафным ударам.