Веденеев прокомментировал матч «Зенита» и «Ювентуса»
Футбольный специалист Веденеев заявил, что «Зенит» выложил все силы в матче против «Ювентуса»
Известный футбольный специалист, чемпион СССР Сергей Веденеев прокомментировал матч между победителем чемпионата России «Зенитом» и итальянским клубом «Ювентус». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
«Зенит» проиграл своему сопернику со счетом 0:1. Веденеев отметил, что подобный исход игры стоило ожидать.
«Эта игра шла в классической манере и закончилась с классическим результатом. „Ювентус“ на протяжении всего матча был чуть-чуть сильнее на всех участках поля, и это вылилось в забитый гол. Все в этом матче сложилось логично», — отметил эксперт.
По его словам, российская команда не допустила весомых ошибок в матче. Он отметил, что защитники «Зенита» были не готовы к штрафным ударам.