Вдова бывшего игрока «Локомотива» Самохвалова рассказала, как живет без супруга

Вдова бывшего игрока московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова Анна в своем Instаgrаm-аккаунте опубликовала пост в свой первый день рождения, который отмечает без супруга, написала «Газета.ru».

Спортсмен скончался в апреле минувшего года после утренней пробежки.

«Наступил мой первый день рождения после смерти Кеши. Никогда не думала, что моя жизнь может так сильно измениться», — отметила девушка.

Она призналась, что главным счастьем в ее жизни является сын Тема. Анна поделилась, что пытается быть сильнее своих переживаний. Жена Самохвалова призвала всех ценить время и жить настоящим.