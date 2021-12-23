Важность примирения Дзюбы и Карпина объяснили в РФС

Заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, что он готов примириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, — это мужской поступок. Но теперь важно, чтобы наставник национальной команды сделал ответный шаг. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.

Он пояснил, что сейчас судьба стыкового матча с командой Польши зависит от того, договорятся двое взрослых мужчин забыть свои старые обиды или нет.

«Без Дзюбы шансов на проход поляков меньше. Он пошел на сделку с совестью и сделал шаг навстречу первый, повел себя по-мужски. Я не могу учить Карпина, он взрослый человек, тренер сборной, заслуженный футболист. Но я считаю, что Карпин должен сделать шаг навстречу и Дзюба должен быть в сборной», — заявил Созин.

Артем Дзюба в большом интервью подкаст-шоу «Больше спорта» заявил, что он старается не смотреть выступления сборной России, чтобы не расстраиваться. По его словам, он готов сделать первый шаг и пойти на примирение с Карпиным, вернуться в команду, но при условии, что там не будет новых подковерных игр.

Отношения между футболистом и тренером испортились, когда они вместе работали в «Спартаке».

В отборочных матчах сборной России к чемпионату мира 2022 года Дзюба участия не принимал. После того, как его включили в расширенный список команды, он заявил, что не готов выходить на поле из-за плохой физической формы. В результате Валерий Карпин заявил, что «поставил точку» в участии Дзюбы в сборной.