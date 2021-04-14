Василий Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА

Василий Березуцкий решил покинуть тренерский штаб столичных армейцев. Он входил туда с августа прошлого года, передают «Известия» со ссылкой на сайт клуба.

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит „до свидания“», — отмечается в сообщении.

Сам Березуцкий признался, что ему тяжело уходить из команды, где он провел столько лет. Однако, по его мнению, настала пора принять новый вызов и выйти из зоны комфорта.

«К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович (главный тренер „Краснодара“ Гончаренко — прим. ред.) с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение», — цитирует спортсмена RT.