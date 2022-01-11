Василий Березуцкий станет членом тренерского штаба ЦСКА

Экс-тренер «Краснодара» Василий Березуцкий станет членом тренерского штаба Алексея Березуцкого в ЦСКА. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sport24.

Ранее спортсмен уже работал на команду. Он занимал пост заместителя генерального директора, а после — помощника главного тренера. Свои деловые отношения с клубом он закончил в апреле этого года, перейдя в тренерский штаб «Краснодара». После увольнения тренера в январе этого года он также покинул клуб.