Василий Березуцкий решил оставить ЦСКА

Стан московских армейцев покинет тренер и заместитель гендиректора клуба Василий Березуцкий. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Василий решил уйти из клуба, так как не согласен с видением руководства на развитие клуба», — цитирует инсайдера «Газета.ru».

По словам другого источника, брат Василия Алексей останется в ЦСКА. Он занимает в команде те же должности.

Отмечается, что моле проигрыша ЦСКА «Зениту» в рамках 23-го тура РПЛ появилось сообщение, что наставника армейцев Виктора Гончаренко отправят в отставку. По данным издания, его должен сменить помощник главного тренера хорватской сборной Ивица Олич.