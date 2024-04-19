Спорт 19 апреля 2024, 10:46 Василий Атанасов продолжит выступать за ХК «Торпедо»

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Василий Атанасов как минимум два года будет играть в ХК «Торпедо». Руководство клуба договорилось с нападающим о продлении соглашения. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на генерального менеджера Максима Гафурова.

«Во-первых, у Василия был еще год контракта, а во-вторых, мы договорились с ним о пролонгации соглашения. Как минимум два года он будет в системе „Торпедо“», — сказал Гафуров.

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Менеджер добавил, что у команды было много переживаний по поводу нападающего, останется он в команде или нет.