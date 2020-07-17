Василевского номинировали на приз лучшему голкиперу сезона НХЛ

По данным издания, эта номинация стала для Василевского третьей подряд. Он получил «Везина Трофи» в сезоне-2018/19. Уточняется, что в минувшем розыгрыше чемпионата хоккеист отыграл 52 мачта, из которых 35 закончились победой его команды. Ему удалось отразить 91,7% бросков и оформить три шат-аута.