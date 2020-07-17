Василевского номинировали на приз лучшему голкиперу сезона НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал одним из трех претендентов на награду «Везина Трофи». Ее вручают лучшему голкиперу сезона НХЛ, передает «Газета.ru».
По данным издания, эта номинация стала для Василевского третьей подряд. Он получил «Везина Трофи» в сезоне-2018/19. Уточняется, что в минувшем розыгрыше чемпионата хоккеист отыграл 52 мачта, из которых 35 закончились победой его команды. Ему удалось отразить 91,7% бросков и оформить три шат-аута.