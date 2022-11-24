Спорт 24 ноября 2022, 16:42 «Вашингтон» при участии Овечкина одержал победу над «Филадельфией»

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«Вашингтон Кэпиталз» смог обыграть «Филадельфию Флайерз» благодаря голу российского форварда Александра Овечкина. Об этом написала «Политика сегодня».

Игра проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в четверг, 24 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Помимо Овечкина, в составе «Вашингтона» отличились Маркус Юханссон и Сонни Милано. Голы в «Филадельфии» забили Морган Фрост и Патрик Браун.

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