«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов одержал победу над «Бостоном»

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Бостоном». Игра завершилась в серии буллитов со счетом 2:1, написала «Общественная служба новостей».

Отмечается, что в начале третьего периода счет открыл Давид Пастрняк, а через пять минут Ларс Эллер из столичного клуба забил ответную шайбу в ворота соперника. В ходе послематчевых бросков победу «Вашингтона» обеспечил нападающий клуба Якуб Врана.

Хоккеисты «Кэпиталз» из России Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов участвовали в матче, но отличиться не успели. Благодаря своему успеху столичный клуб продлил победную серию до четырех встреч. Вашингтонцы лидируют в Восточном дивизионе с 30 очками в активе. «Бостон» находится на третьем месте.

В субботу, 6 марта, «Вашингтон» вновь проведет матч в Бостоне.