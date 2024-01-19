Спорт 19 января 2024, 06:46 «Вашингтон Кэпиталз» победил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» ХК «Вашингтон Кэпиталз» благодаря подаче Овечкина обыграл «Сент-Луис Блюз» Unsplash

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На стадионе Capital One Arena в столице США состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:2, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла 19 января. Счет открыли в первом же периоде. Первую шайбу в ворота гостей отправил нападающий Ти Джей Оши. До конца встречи он забил еще две, принеся своей команде победу. Два раза ворота «Сент-Луис Блюз» поразили форварды Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. «Вашингтон Кэпиталз» пропустил удары Натана Уокера.

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Результативными ударами в этом матче отличились два российских хоккеиста — капитан хозяев поля Александр Овечкин и нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Александров.

В начале января Александр Овечкин получил травму. Несмотря на это, в игре с «Сиэтл Кракен» 12 января он сделал результативную передачу.