Спорт 28 декабря 2022, 08:28 «Вашингтон Кэпиталз» не оставил «Нью-Йорк Рейнджерс» шанса на победу в матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и одержал 10 побед в 11 матчах РИА «Новости»

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Команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала 10 побед в 11 последних матчах Национальной хоккейной лиги. Она обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0, рассказал «Чемпионат».

Очередная встреча регулярного чемпионата прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Хозяева поля не забили ни одной шайбы. Счет открыли на девятой минуте — российский вратарь Игорь Шестеркин пропустил удар шведского нападающего Маркуса Юханссона. Еще три удачных броска сделали Эрик Густафссон, Конор Шири и Ларс Эллер.

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Благодаря этой игре «Вашингтон Кэпиталз» одержал 10 побед в 11 последних матчах, из них шесть подряд, а российский нападающий и капитан Александр Овечкин заработал дополнительный коэффициент полезности «+1». Команда набрала 44 очка и заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» оказалась на седьмом месте, заработав 43 балла.

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