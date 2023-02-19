19 февраля 2023, 13:12
«Вас было мало, но вы не отступили». Тренер «Шинника» — о драке с украинским клубом
Тренер «Шинника» Евсеев похвалил игроков после драки с украинским клубом «Минай»
Футболисты «Шинника» проявили стойкость в потасовке с игроками украинского «Миная» на сборе в Турции. Об этом им заявил главный тренер ярославского клуба Вадим Евсеев, сообщил в Telegram-канале журналист Алексей Казаков.
«Вы дали отпор, сделали в команде правильный выбор! Они хайпануть хотели, но вы не сделали этого. Молодцы, дали отпор и не отступили назад, хоть вас и было мало. Ничего страшного», — сказал Евсеев футболистам перед тренировочным занятием.
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Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 13 февраля в турецком отеле. По предварительной информации, его спровоцировали игроки украинской команды, напав на соперника в лифте. После этого завязалась потасовка между обеими командами.
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Пресс-служба «Шинника» также заявляла, что драку устроили игроки «Миная», а ярославцы всего лишь заступились за своего товарища.
Защитник «Шинника» Артем Семейкин рассказывал, что после драки с «Минаем» ему в социальной сети начали поступать оскорбления и угрозы.
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