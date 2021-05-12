Варвара Субботина стала первой на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Российская спортсменка Варвара Субботина завоевала золото чемпионата Европы по синхронному плаванию в произвольной программе соло. Об этом рассказало ИА Nation News.

Спортсменка из России получила первое место в произвольной программе соло на чемпионате Европы в Будапеште. Она получила 96,4333 балла и опередила Марту Федину из Украины. Греческая синхронистка Евангелия Платаниоти стала третьей.

Чемпионат Европы по синхронному плаванию проводится с 10 по 23 мая. В 35-м чемпионате разыгрывают 10 комплектов наград. Россияне получили три золотых и одну бронзовую медали.