Рапопорт счел Лантратова не очень хорошим вариантом для «Зенита»

Футбольный специалист Борис Рапопорт обсудил с «Петербургским дневником» возможный переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в стан «Зенита».

«Насколько мне известно, „Зенит“ интересовался Матвеем Сафоновым, но владелец „Краснодара“ Сергей Галицкий выставил за него неподъемную сумму, просто нереальную. Что касается Лантратова, то это неплохой вратарь, но одно дело выступать за команду, которая борется за 12-е место, а другое — за чемпионов», — отметил Рапопорт.

По его словам, у Лантратова в «Химках» есть возможность показать себя. Он заметил, что в каждом матче голкипер отражает много ударов и все время находится в игре. Что касается «Зенита», то у вратаря петербургской команды не так много работы, однако каждая ошибка очень дорога.

«Цена у мячей, забитых в ворота „Химок“ и в ворота „Зенита“, разная. Я не считаю Лантратова хорошим вариантом», — добавил собеседник издания.