Спорт 23 января 2023, 18:22 «Ванкувер» объявил о назначении Гончара в тренерский штаб

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В тренерский штаб «Ванкувер Кэнакс» вошел обладатель Кубка Стэнли с клубом «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

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Гончара назначили помощником наставника команды Рика Токкета. Российский специалист будет заниматься развитием защитников «Ванкувера». Уточняется, что Гончар завершил карьеру в 2015 году. Он провел в НХЛ 1301 матч и записал в свой актив 220 шайб, а также отметился 591 результативной передачей.