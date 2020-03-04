Валуев заявил, что Родченкову может грозить тюрьма

Напомним, 3 марта в международной компании Group-IB подтвердили, что подписи Григория Родченкова были скопированы в документы по делу российских биатлонисток из другого источника.

Валуев отметил, что Родченкова могут привлечь к уголовной ответственности за подделку документов. Он подчеркнул, что на Западе, куда Родченков бежал, это считают серьезным преступлением. Ему может грозить тюремное заключение.

«Дело в том, что иски, которые ему предъявлены, могут потянуть в том числе и тюремное заключение», — процитировал парламентария «Царьград».

Валуев также заявил, что полное подтверждение фальсификации подписей может вернуть российским спортсменкам ранее аннулированные результаты.