Валуев заявил, что делать прогнозы по делу о допинге пока рано

Валуев подчеркнул, что фальшивкой оказались основные доказательства в деле против российских биатлонисток, и это кардинально меняет ситуацию. Он отметил, что даже судья сейчас не отважился бы делать какие-то прогнозы.

Парламентарий отказался стоить догадки о решении суда по делу о допинге.

«Мы же с вами не прогнозами на бой занимаемся. Все-таки есть юридический процесс, в результате которого вскрывшиеся обстоятельства подшиваются к делу», — заявил он.

Напомним, международная компания Group IB подтвердила, что подписи Родченкова подделали в документах по делу российских биатлонисток. Из-за этих обвинений девушки пожизненно лишились права принимать участие в международных соревнованиях. Под обвинением в использовании допинга оказались Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.