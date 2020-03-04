    04 марта 2020, 16:11

    Валуев заявил, что делать прогнозы по делу о допинге пока рано

    Ирина Нагайникова

    Депутат Госдумы Николай Валуев признал, что доказательство подделки подписей экс-главы РУСАДА Григория Родченкова полностью меняет ход дела о русском допинге. Однако, по его мнению, в деле слишком много «может быть», сообщил «Царьград».

    Валуев подчеркнул, что фальшивкой оказались основные доказательства в деле против российских биатлонисток, и это кардинально меняет ситуацию. Он отметил, что даже судья сейчас не отважился бы делать какие-то прогнозы.

    Парламентарий отказался стоить догадки о решении суда по делу о допинге.

    «Мы же с вами не прогнозами на бой занимаемся. Все-таки есть юридический процесс, в результате которого вскрывшиеся обстоятельства подшиваются к делу», — заявил он.

    Напомним, международная компания Group IB подтвердила, что подписи Родченкова подделали в документах по делу российских биатлонисток. Из-за этих обвинений девушки пожизненно лишились права принимать участие в международных соревнованиях. Под обвинением в использовании допинга оказались Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.