«Это будет теперь всегда». Валуев — о преследовании WADA российских спортсменов
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев выразил уверенность, что WADA (Всемирное антидопинговое агентство) будет и дальше преследовать российских спортсменов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я уже говорил год назад, что перед Олимпиадой в WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование россиян. Это будет теперь всегда и никогда это не закончится», — цитирует Валуева «Газета.ru».
Его возмутило, что одним атлетам можно употреблять допинг, а другим нельзя. Законодатель имел в виду терапевтические исключения. В частности, речь идет об астматиках.
По словам бывшего боксера, бывают случаи, когда Олимпийские игры выигрывают откровенно больные люди. Исходя из этого, Валуев предложил устроить для таких спортсменов специальную Олимпиаду.
«Все выступают за идеалы, которых давно нет, которые спустили в унитаз», — заметил депутат.