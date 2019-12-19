«Я уже говорил год назад, что перед Олимпиадой в WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование россиян. Это будет теперь всегда и никогда это не закончится», — цитирует Валуева «Газета.ru».

Его возмутило, что одним атлетам можно употреблять допинг, а другим нельзя. Законодатель имел в виду терапевтические исключения. В частности, речь идет об астматиках.

По словам бывшего боксера, бывают случаи, когда Олимпийские игры выигрывают откровенно больные люди. Исходя из этого, Валуев предложил устроить для таких спортсменов специальную Олимпиаду.

«Все выступают за идеалы, которых давно нет, которые спустили в унитаз», — заметил депутат.