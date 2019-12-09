Валуев высказался о решении WADA по российским спортсменам
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» решение WADA (Всемирное антидопинговое агентство) отстранить на четыре года российских атлетов от крупнейших спортивных соревнований.
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По словам Валуева, самое страшное заключается в том, что Россию также лишили возможности подавать заявки на ведущие международные соревнования. В среднесрочной перспективе это повлечет за собой отсутствие подобных соревнований не только на четырехлетний период.
«После подачи заявки и ее принятия проходит достаточно много времени, чтобы подготовиться к ним. Значит, примерно 80 лет Россия будет без чемпионатов мира, без Олимпиад», — подсчитал законодатель.
Он напомнил, что решение WADA еще не окончательное, поскольку Россия намерена подавать апелляцию. Валуев обозначил, что нельзя винить в случившемся спортсменов, в отношении которых наблюдается несправедливость.