Валуев высказался о решении WADA по российским спортсменам

WADA обяжет Россию выплатить около $5 млн за расследование Подробнее

По словам Валуева, самое страшное заключается в том, что Россию также лишили возможности подавать заявки на ведущие международные соревнования. В среднесрочной перспективе это повлечет за собой отсутствие подобных соревнований не только на четырехлетний период.

«После подачи заявки и ее принятия проходит достаточно много времени, чтобы подготовиться к ним. Значит, примерно 80 лет Россия будет без чемпионатов мира, без Олимпиад», — подсчитал законодатель.

Он напомнил, что решение WADA еще не окончательное, поскольку Россия намерена подавать апелляцию. Валуев обозначил, что нельзя винить в случившемся спортсменов, в отношении которых наблюдается несправедливость.