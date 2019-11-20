Валуев станет комментатором борцовского поединка Емельяненко и Кокляева

Спортивный ведущий Александр Садоков станет напарником Николая Валуева.

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ Подробнее

По словам бывшего спортсмена, он будет комментатором не в первый раз. Валуев отметил, что ему удается совмещать работу комментатора с обязанностями депутата в нижней палате парламента.

«Я уже давно комментирую различные поединки. Счет потерял, сколько раз я это делал», — пояснил Валуев.

Бой Емельяненко и Кокляева пройдет 29 ноября и станет главной схваткой турнира на телеканале РЕН ТВ.

«С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России», — рассказал Валуев газете «Известия».

Ранее Николай Валуев ответил украинскому болельщику, который агрессивно отреагировал на выход сборных России и Украины на чемпионат Европы 2020 года.