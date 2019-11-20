  • Валуев станет комментатором борцовского поединка Емельяненко и Кокляева

    20 ноября 2019, 13:28

    Ольга Ситникова

    Депутат Государственной думы России Николай Валуев будет комментировать борцовский поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, сообщил «Ридус».

    Спортивный ведущий Александр Садоков станет напарником Николая Валуева.

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    По словам бывшего спортсмена, он будет комментатором не в первый раз. Валуев отметил, что ему удается совмещать работу комментатора с обязанностями депутата в нижней палате парламента.

    «Я уже давно комментирую различные поединки. Счет потерял, сколько раз я это делал», — пояснил Валуев.

    Бой Емельяненко и Кокляева пройдет 29 ноября и станет главной схваткой турнира на телеканале РЕН ТВ.

    «С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России», — рассказал Валуев газете «Известия».

    Ранее Николай Валуев ответил украинскому болельщику, который агрессивно отреагировал на выход сборных России и Украины на чемпионат Европы 2020 года.